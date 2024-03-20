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В Агинском округе построят овцеводческий монокомплекс

В Агинском округе построят овцеводческий монокомплекс
Экономика,  Фото:пресс-службы администрации АБО
Подобные объекты собираются возводить каждый год

В Агинском Бурятском округе начнётся строительство овцеводческого монокомплекса. Строительство подобных комплексов в Забайкальском крае является одним из путей решения сохранения и увеличения поголовья овец и функционирования коллективных хозяйств.

18 марта прошло рабочее совещание по вопросам реализации нового проекта. В нём приняли участие представители министерства сельского хозяйства Забайкалья, руководители и специалисты отдела агропромышленного комплекса администрации Агинского Бурятского округа, комитета и управлений сельского хозяйства районных администраций, председатели племенных сельскохозяйственных организаций по выращиванию овец.

На совещании обсудили следующие вопросы: как должны выглядеть комплексы, какого размера должны быть животноводческие помещения, сколько овцематок должны содержать, какие здания и сооружения должны входить в этот единый комплекс. Так, средства на строительство крупных животноводческих комплексов для выращивания овец – монокомплекса будут выделены в рамках реализации комплексной программы развития овцеводства в Забайкальском крае на период до 2030 года.

- Общая стоимость проекта на строительство будет составлять 35 миллионов рублей, из которых пять миллионов должны выделить сельхозпредприятия. На участие в конкурсе могут претендовать хозяйства, имеющие статус племенного по разведению овец. Одним из основных условий будет увеличение поголовья овец и производства продукции овцеводства. В год планируется строить по одному такому комплексу, - рассказал заместитель председателя правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев.

Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, в Забайкальском крае на сегодняшний день функционируют 11 племенных овцеводческих хозяйств, из которых 10 в округе. После доработки нормативных актов с учётом внесённых предложений и нового расчёта проекта стоимости «Овцеводческий комплекс» решено вновь собраться и утвердить проект строительства овцеводческого монокомплекса.
Агинский Бурятский округ животноводство овцеводство сельское хозяйство строительство

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