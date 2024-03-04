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Большинство улан-удэнцев поддержали повышение налога для богатых

Большинство улан-удэнцев поддержали повышение налога для богатых
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
По мнению горожан, это будет справедливо

В недавнем послании федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему. Это предполагает и переход на дифференцированную систему налогообложения. Речь об увеличении налоговой нагрузки на россиян с более высокими доходами и снижении – для семей с небольшими и с детьми.

До 2021 года в стране действовала плоская (или пропорциональная) налоговая шкала, когда ставка НДФЛ не зависела от прибыли и составляла 13%. Потом появилась прогрессивная – налог повысили до 15% для тех, кто в год зарабатывает более 5 миллионов.

Представители сервиса SuperJob решили выяснить, что думают по этому поводу жители бурятской столицы. Более половины – 66% – выступили «за», отметив, что «это справедливо». А вот 13% инициативу не поддерживают: По их мнению, это приведёт к возвращению так называемых серых зарплат и люди будут получать номинально не более 400 тысяч месяц.

Каждый пятый улан-удэнцев затруднился с оценкой. Кстати, повышение налоговых ставок для физлиц с более высокими доходами чаще одобряют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (72%).

налоги доходы инициатива работа

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