Большинство улан-удэнцев поддержали повышение налога для богатых



Представители сервиса SuperJob решили выяснить, что думают по этому поводу жители бурятской столицы. Более половины – 66% – выступили «за», отметив, что «это справедливо». А вот 13% инициативу не поддерживают: По их мнению, это приведёт к возвращению так называемых серых зарплат и люди будут получать номинально не более 400 тысяч месяц.



Каждый пятый улан-удэнцев затруднился с оценкой. Кстати, повышение налоговых ставок для физлиц с более высокими доходами чаще одобряют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (72%).





В недавнем послании федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему. Это предполагает и переход на дифференцированную систему налогообложения. Речь об увеличении налоговой нагрузки на россиян с более высокими доходами и снижении – для семей с небольшими и с детьми.До 2021 года в стране действовала плоская (или пропорциональная) налоговая шкала, когда ставка НДФЛ не зависела от прибыли и составляла 13%. Потом появилась прогрессивная – налог повысили до 15% для тех, кто в год зарабатывает более 5 миллионов.