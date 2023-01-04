В посёлке Бурятии дотла сгорел единственный клуб

Из-за пожара дети остались без новогодних утренников
В посёлке Ина в Баргузинском районе дотла сгорел сельский клуб. Пожар произошёл ещё утром 31 декабря. В этот день там запланировали новогодние утренники, но из-за возгорания дети остались без праздника, пишет паблик «Весь Улан-Удэ».
По словам местных жителей, это был единственный клуб в населённом пункте. В вайбер-группе «Баргузин-инфо 24/7» рассказали, что к тушению привлекли 11 человек и задействовали четыре единицы техники. Огонь уничтожил одноэтажное здание на площади в 224 квадратных метра. Обошлось без пострадавших.
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