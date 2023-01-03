Фура в районе Бурятии улетела в кювет

Из-за этого на федеральной трассе ввели реверсивное движение









Как передаёт ГТРК «Бурятия», движение оказалось полностью заблокировано в обе стороны, и из-за этого на трассе образовались пробки. Водителям других авто пришлось простоять там несколько часов.

Днём 3 января на 198-ом километре федеральной трассы «Байкал», около посёлка Танхой в Кабанском районе, временно перекрыли движение транспорта. Там поднимали улетевшую в кювет фуру.Позже на автодороге ввели реверсивное движение. Работы продолжились, сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо 24/7». Информации о пострадавших пока нет.