Фура в районе Бурятии улетела в кювет

Из-за этого на федеральной трассе ввели реверсивное движение
Днём 3 января на 198-ом километре федеральной трассы «Байкал», около посёлка Танхой в Кабанском районе, временно перекрыли движение транспорта. Там поднимали улетевшую в кювет фуру.
Позже на автодороге ввели реверсивное движение. Работы продолжились, сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо 24/7». Информации о пострадавших пока нет.
Как передаёт ГТРК «Бурятия», движение оказалось полностью заблокировано в обе стороны, и из-за этого на трассе образовались пробки. Водителям других авто пришлось простоять там несколько часов.
Из-за этого на федеральной трассе ввели реверсивное движение
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