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Из-за лесного пожара под Улан-Удэ эвакуировали 181 человека

Из-за лесного пожара под Улан-Удэ эвакуировали 181 человека
Происшествия,  Фото:Алексей Фишев, ГУ МЧС России по Бурятии
Лесной пожар накануне вечером подступил к Сотниково

Накануне вечером из детского оздоровительного центра «Здоровье» в Сотниково в пригороде Улан-Удэ эвакуировали 181 человека. Это 132 ребёнка, 30 взрослых, ухаживающих за детьми и 19 человек персонала. Причиной стал лесной пожар, подступивший к населённому пункту.

Накануне в 21.20 на телефон пожарно-спасательной службы поступило о том, что вблизи Сотниково наблюдается задымление в лесу. По прибытии первых пожарных горел лес на расстоянии километра от Сотников. Пожар был низовой, распространялся в 2 стороны. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



О ситуации с пожаром проинформировал и пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.

- Ситуация с лесным пожаром возле посёлка Сотниково находится под контролем. Площадь возгорания на данный момент составляет около 10 гектаров. Очаг возгорания находится в 1 километре от населённого пункта. На данный момент в тушении принимают участие 60 человек, 6 пожарных машин, 2 трактора. На подходе ещё 40 человек и 4 трактора. В целях безопасности эвакуированы дети и персонал РК «Здоровье». Все размещены в школе посёлка Сотниково. Предпосылок для распространения огня нет, ветер слабый, - написал Фишев ночью.








Эвакуировали детей и взрослых 

В 22.40 была объявлена эвакуация реабилитационного центра «Здоровье». В 23.25 завершена эвакуация 132 детей и обслуживающего персонала, находившихся в центре. Пункты временного размещения развёрнуты на базе Сотниковской средней школы общей вместимостью 400 человек, и детской клинической больницы Улан-Удэ.


- В пункт временного размещения - Сотниковская школа – прибыло 132 ребёнка, 30 ухаживающих и 19 человек персонала. На сегодня многих детей разобрали родители, 57 человек уехало в ДРКБ на Модогоева - 41 ребёнок, 2 ухаживающих и 14 человек персонала, - сообщила руководитель пункта временного размещения Наталья Цыбикжапова. 

Остановили в 800 метрах

- В целях недопущения распространения огня на РК «Здоровье», на имеющихся минерализованных полосах проведена дополнительная опашка. Принимаются все необходимые меры по ликвидации пожара. Усиления ветра не прогнозируется, - отметили накануне поздно ночью в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

В 00.32 угроза перехода огня на Сотниково и объекты экономики была снята.

- Всего на защиту населённого пункта привлечено 80 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека и 7 единиц техники. Задействованы силы федеральной и республиканской противопожарной службы, лесной охраны. На месте работает заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской, врио начальника Главного управления МЧС России по республике Евгений Шангин, главы районов и сельского поселения, а также оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях и психолог ГУ МЧС России по республике, - заключили в ГУ МЧС России по Бурятии.



На данный момент пожар локализован.

- Пожар локализован. Ведётся дотушивание. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 15 га. Кромку огня остановили в 800 метрах от населённого пункта. В тушении приняли участие 150 человек, - сообщил Алексей Фишев на своей странице в соцсети.


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