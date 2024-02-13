Гиревики Бурятии выиграли 7 медалей первенства России.

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

У них 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая награды



С 7 по 11 февраля в Санкт-Петербурге проходило первенство России по гиревому спорту. В соревнованиях принимали участие 465 юношей и девушек в возрастной категории 14-16 и 17-18 лет из 42 регионов России.



Юные гиревики сборной Бурятии завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали. В возрастной категории «14-16 лет», в дисциплине «Толчок гири по длинному циклу» Сергей К. занял первое место и установил рекорд России. В двоеборье Сергей стал вторым, «золото» выиграл Роман К. Тренирует спортсменов Владимир Алексеев.



В возрастной категории «17-18 лет», в дисциплине «Толчок гири по длинному циклу» первое место завоевал Егор К. (тренер Ярослав Каргин). «Серебро» у Никиты К. (тренер Александр Хлебодаров). В двоеборье Никита стал третьим, второе место занял Антон С. (тренер Сергей Леонов). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

