Иркутск примет международный турнир по дзюдо

В областной центр приедут спортсмены из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии



Открытый всероссийский турнир по дзюдо памяти заслуженного работника физической культуры РФ Альфрита Сахиуллина пройдёт 24 декабря в Иркутске. Планируется, что участие в соревнованиях в спортивном комплексе «Байкал-Арена» примут более 150 спортсменов из десяти регионов страны, а также команды из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии.



Юниоры 2004-2006 годов рождения разыграют медали в семи весовых категориях, юниорки – в трёх весовых категориях.



Торжественное открытие соревнований состоится в 12:00 часов 24 декабря. Начало поединков в 10:00, награждение победителей и призёров в 18:00. Вход для зрителей будет свободным.



- После окончания открытых всероссийских соревнований все команды останутся на трёхдневные сборы в Иркутске и проведут совместные тренировки, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.

