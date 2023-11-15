В национальной библиотеке пройдёт творческий вечер в честь бурятского поэта
23 ноября в Улан-Удэ состоится творческий вечер, посвящённый 75-летнему юбилею со дня рождения бурятского поэта, переводчика Намжила Нимбуева. Мероприятие пройдёт в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки РБ в рамках литературного фестиваля «Байкальские чтения». Гостей будет ждать насыщенная творческая программа.
Ведущей вечера выступит солистка оперной труппы Бурятского государственного академического театра оперы и балета Елена Мохосова. В программе мероприятия: театрализованный номер от театра кукол «Ульгэр», декламация стихотворений, отрывок из спектакля «Намжил Нимбуев. Стихи» (12+) от молодёжного художественного театра, выступление заслуженной артистки России, народной артистки РБ Билигмы Ринчиновой.
Кроме этого, в рамках мероприятия состоится награждение по итогам республиканского творческого конкурса среди библиотек «Атмосфера. Нимбуев», посвящённого 75-летию со дня рождения Намжила Нимбуева.
- В мероприятии примут участие представители министерства культуры Республики Бурятия, деятели культуры, известные писатели и представители союза писателей Бурятии, родственники Намжила Нимбуева, - сообщает национальная библиотека РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ отметят 75-летие со дня рождения Намжила Нимбуева
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