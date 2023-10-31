В Улан-Удэ определились чемпионы среди дворовых команд
28 октября в Бурятии прошёл заключительный тур чемпионата детской футбольной лиги среди дворовых команд. Соревнования проводились в двух возрастных категориях. 12 команд юных спортсменов 2006-2007 годов рождения играли в 1 круг. 5 команд футболистов 2008-2009 годов рождения играли в 2 круга.
В старшей возрастной группе (2006-2007 гг.р.) тройка призёров выглядит так:
Первое место - «Юность»;
Второе место – «Энергетик»;
Третье место – «Химки».
В младшей возрастной группе (2008-2009 гг.р.):
Первое место – «Эдельвейс»;
Второе место – «Стеклозавод – Динамо»;
Третье место – «Трубачеева».
Лучшие игроки турнира получили грамоты и денежные призы.
- На этом сезон «большого футбола» окончен. Далее нас ждёт очень долгий сезон мини-футбола, - сообщает пресс-служба ДФЛ.
В Бурятии завершился сезон «большого» футбола
Общество, Фото:
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