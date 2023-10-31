В Бурятии завершился сезон «большого» футбола

Общество, Фото: ДФЛ РБ

В Улан-Удэ определились чемпионы среди дворовых команд



28 октября в Бурятии прошёл заключительный тур чемпионата детской футбольной лиги среди дворовых команд. Соревнования проводились в двух возрастных категориях. 12 команд юных спортсменов 2006-2007 годов рождения играли в 1 круг. 5 команд футболистов 2008-2009 годов рождения играли в 2 круга.



В старшей возрастной группе (2006-2007 гг.р.) тройка призёров выглядит так:

Первое место - «Юность»;

Второе место – «Энергетик»;

Третье место – «Химки».



В младшей возрастной группе (2008-2009 гг.р.):

Первое место – «Эдельвейс»;

Второе место – «Стеклозавод – Динамо»;

Третье место – «Трубачеева».



Лучшие игроки турнира получили грамоты и денежные призы.



- На этом сезон «большого футбола» окончен. Далее нас ждёт очень долгий сезон мини-футбола, - сообщает пресс-служба ДФЛ.

