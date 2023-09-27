В новом детсаду в Улан-Удэ начались отделочные работы

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Строительство на Шишковке планируют завершить в этом году



В Улан-Удэ, в микрорайоне Шишковка по улице Менжинского строится новый детский сад на 240 мест. Сейчас здесь идут отделочные работы, в том числе монтаж внутренних гипсокартонных перегородок, выполняется прокладка внутренних инженерных коммуникаций: систем электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, водоотведения и т.д.



Здание из пяти блоков возводится по типовому проекту. В каждой группе предусмотрены игровые, спальни, раздевальные, буфетные, санузлы, также здесь будут музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.



В рамках проекта генерального плана на отведённой территории детского сада начаты работы по благоустройству, планировка территории, где будут гулять дети. Завершить строительство планируется до конца этого года.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, также продолжается строительство детских садов по улицам Гармаева и Юности. Напомним, за последние годы в столице Бурятии построено 19 дошкольных учреждений, благодаря чему актуальная очередь в детские сады сократилась в 15 раз.

