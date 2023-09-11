В селе региона создали креативное пространство для детей
Одинск стал первой в Иркутской области территорией, которая приняла участие в федеральном проекте «Подростки России» и успешно реализовала идею по созданию креативного этнического пространства для детей. Это поможет вовлечь ребят, проживающих в селе, в творческие и просветительские проекты, посвящённые бурятской культуре и языку.
Юрту, в которой расположен этноцентр, разместили возле дома культуры. Она оборудована предметами национального быта, креслами-мешками, виртуальными очками, с помощью которых можно смотреть фильмы.
- Изучение традиций своего народа на этнических территориях имеет большое значение для развития подрастающего поколения. Помогает подросткам лучше понимать свою историю, развивает чувство патриотизма и уважения к культуре родного края, - сообщает администрация Ангарского городского округа.
Подобные пространства для подростков открывает федеральный центр развития программ социализации подростков при поддержке международного общественного фонда. Ведущий специалист по координации проектов центра Наталья Городиская рассказала, что подобных центров пока всего несколько в России. Их появление способствует сохранению самобытной культуры, языка, знанию традиций предков.
Этнопространство для изучения традиций бурят появилось в Иркутской области
Общество, Фото:
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