В Бурятии развернётся фестиваль-конкурс «Мы вместе»

Финал состоится летом следующего года



В Бурятии объявлено о проведении международного фестиваля-конкурса по сохранению культурного наследия народов России «Мы вместе» и присвоения знака «Золотая звезда».



Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются независимо от ведомственной принадлежности профессиональные и самодеятельные коллективы и солисты, исполняющие этнические песни и танцы, мастера декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. Возраст участников от 7 лет. Численный состав не ограничен.



Фестиваль-конкурс проводится в три этапа в следующих номинациях:

- «Вокал – народный, эстрадный» (соло, дуэт, малая форма, ансамбль);

- «Хореография – народная, эстрадная» (соло, дуэт, малая форма, ансамбль);

- «Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство».



Заявки принимаются по 31 октября. Работа жюри пройдёт с 1 ноября по 30 декабря. Очный финал состоится в Улан-Удэ с 20 по 31 июля 2024 года, говорится в положении о фестивале.



Возрастное ограничение: 6+.

