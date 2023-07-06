На нём расположена информация о местных достопримечательностях
В центре посёлка Агинское рядом с автовокзалом возведён арт-объект с информацией об основных достопримечательностях Агинского Бурятского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.
- Агинское – центр округа. От него пути и дороги расходятся по разным направлениям. Они ведут к туристическим объектам и природным достопримечательностям. На входной группе изображена карта, а на ней отмечены места, которые обязательно нужно посетить. Здесь же можно узнать о них все подробности, - рассказала начальник отдела туризма ведомства Татьяна Воронина.
Туристы смогут в одном месте получить всю информацию о достопримечательностях округа и запланировать свои путешествия. Размер гранта, предоставленного для создания нового арт-объекта, – почти два миллиона рублей.
- Арт-объект выполнен в национальном стиле и является также и фотозоной. Туристы могут фотографироваться на фоне кресел двух богатырей, которыми богата Агинская земля. Три сэргэ символизируют гостеприимство трёх районов: Агинского, Дульдургинского и Могойтуйского, - добавила Татьяна Воронина.
В Агинском округе возвели новый туристический арт-объект
Общество, Фото:
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