За порядком проведения экзаменов следили общественные наблюдатели
5 июня выпускники 11-х классов сдавали ЕГЭ по истории и физике. Экзамены в Бурятии прошли без сбоев, сообщили в минобрнауки республики.
На участие в ЕГЭ по истории было зарегистрировано 1375 человек, ЕГЭ по физике планировали сдавать 787 участников. За порядком проведения экзаменов следили общественные наблюдатели и сотрудники комитета по надзору в сфере образования.
Минимальный балл ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике — 36 баллов.
Свои результаты участники экзаменов по истории и физике получат не позднее 21 июня.
Продолжит основной период ЕГЭ 2023 года 8 июня экзамен по обществознанию.
В Бурятии ЕГЭ по истории и физике прошли без сбоев
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работы провели в честь Дня русского языка
За порядком проведения экзаменов следили общественные наблюдатели
Оксана Бухольцева проработала в лицее в Донецке девять месяцев
Местные жители решили, что это изощрённая женская месть
В порче школьного имущества обвинили младшеклассников
Её прогнозируют в двух районах республики
Его пообещали достроить к концу года
В колонии стартовала посевная кампания
Диетологи рекомендуют заменить десерты ягодами
Саженцы уже передали в «Малышок»
Они продемонстрируют умения скоростной стрижки баранов
В Иркутскую область приедут фольклорные коллективы и исполнители
В республике временами грозы
Общество, 05.06.2023
Будут представлены практически все бурятские народные игры и национальные виды спорта
Общество, 05.06.2023
«Ничего необычного», - шутят горожане