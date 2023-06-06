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В Бурятии ЕГЭ по истории и физике прошли без сбоев

В Бурятии ЕГЭ по истории и физике прошли без сбоев
Общество,  Фото:pixabay.com
За порядком проведения экзаменов следили общественные наблюдатели

5 июня выпускники 11-х классов сдавали ЕГЭ по истории и физике. Экзамены в Бурятии прошли без сбоев, сообщили в минобрнауки республики.

На участие в ЕГЭ по истории было зарегистрировано 1375 человек, ЕГЭ по физике планировали сдавать 787 участников. За порядком проведения экзаменов следили общественные наблюдатели и сотрудники комитета по надзору в сфере образования.

Минимальный балл ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике — 36 баллов.

Свои результаты участники экзаменов по истории и физике получат не позднее 21 июня.

Продолжит основной период ЕГЭ 2023 года 8 июня экзамен по обществознанию.
ЕГЭ

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