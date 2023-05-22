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В Иркутской области выберут имя символу фестиваля ремёсел

В Иркутской области выберут имя символу фестиваля ремёсел
Общество,  Фото:АНО «Байкал»
Участниками мероприятия станут мастера трёх регионов

В Иркутской области идёт подготовка ко второму фестивалю ремёсел Прибайкалья (0+). Мероприятие пройдёт с 9 по 10 июня в селе Оса Усть-Ордынского Бурятского округа.

Участие в мероприятии примут 12 мастеров из Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области. Научно-практическая конференция пройдёт в селе Оса 9 июня. Фестиваль состоится 10 июня на площадке спорткомплекса «Баатар».

Фирменный стиль фестиваля ремёсел Прибайкалья был разработан в 2022 году. Тогда фестиваль принимал Эхирит-Булагатский район, а символом мероприятия стала белка. Символ стал узнаваем, его было решено оставить для проведения фестиваля в 2023 году. Символика мероприятия уже нанесена на фирменную продукцию: свитшот, кружку, блокнот и ручку. Её получат все мастера, которые приедут на фестиваль ремёсел.

- Символ понравился участникам первого фестиваля ремёсел. Фестиваль получил чёткий образ, который ассоциируется с позитивными делами. В руках белка держит глиняный кувшин с национальной бурятской символикой. Первый фестиваль ремёсел был посвящён созданию этнокультурного кластера Приангарья. За год произошли позитивные перемены, в Иркутске заработал этноцентр, где мастера могут презентовать свою продукцию. В этом году будем совместно с ремесленниками обсуждать этнокультурный бренд. Мероприятие набирает обороты. Думаю, пора дать имя символу фестиваля. Пока белка у нас безымянная, — рассказала директор некоммерческой организации «Байкал» Татьяна Швыдченко.

Вход на фестиваль 10 июня будет бесплатным. Гости фестиваля смогут познакомиться с ремесленниками из трёх регионов страны, станут участниками мастер-классов, увидят выступление национальных коллективов, сообщает пресс-служба АНО «Байкал».

Возрастное ограничение: 0+.

Усть-Ордынский Бурятский округ фестиваль народные промыслы

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