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Бурятия примет всероссийский финал олимпиады по Байкаловедению

Бурятия примет всероссийский финал олимпиады по Байкаловедению
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Федеральный этап состоится в начале сентября

В Бурятии будет проведена XVIII олимпиада по Байкаловедению – традиционное мероприятие естественнонаучной направленности, содействующее развитию экологических знаний и экологической культуры детей и молодёжи. В текущем году она включена во всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на развитие экологического образования детей и молодёжи в образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и объединениях.

Региональный этап олимпиады проходит с 20 апреля по 20 мая. Победители регионального этапа смогут принять участие во всероссийском этапе, который пройдёт на берегу озера Байкал с 6 по 8 сентября на базе детского санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский бор» в селе Ярцы Прибайкальского района Бурятии.

Победители федерального этапа олимпиады получат главные призы: экскурсионный семейный тур (на 4-х человек) на озеро Байкал; сертификат на групповую экскурсию в Байкальский государственный природный биосферный заповедник. Также победители будут приглашены к участию в волонтёрской экологической экспедиции «Байкал заповедный-2024». Об этом сообщает ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия.

Возрастное ограничение: 6+.
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