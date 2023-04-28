Она состоится в Этнографическом музее
6 мая в Этнографическом музее народов Забайкалья состоится военно-патриотическая программа, посвящённая Дню Победы «Я – патриот». Она подготовлена совместно с Центром допризывной подготовки и патриотического воспитания и войсковыми частями Улан-Удэ.
- В ходе программы участники увидят уникальные предметы из коллекции лидера военно-исторического клуба «Байкальский форпост» Вадима Таюрского, примут участие в квесте, включающем стрельбу из пневматической винтовки по мишеням, сборку-разборку автомата Калашникова, снаряжение магазина, метание гранат и выставку обмундирования военной полиции, - рассказали в музее.
Посетители увидят представленные войсковой частью Улан-Удэ переносные рации и многое другое, смогут отведать солдатской каши из полевой кухни.
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В Улан-Удэ пройдёт программа «Я – патриот»
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