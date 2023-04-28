В Улан-Удэ пройдёт программа «Я – патриот»

Она состоится в Этнографическом музее



6 мая в Этнографическом музее народов Забайкалья состоится военно-патриотическая программа, посвящённая Дню Победы «Я – патриот». Она подготовлена совместно с Центром допризывной подготовки и патриотического воспитания и войсковыми частями Улан-Удэ.



- В ходе программы участники увидят уникальные предметы из коллекции лидера военно-исторического клуба «Байкальский форпост» Вадима Таюрского, примут участие в квесте, включающем стрельбу из пневматической винтовки по мишеням, сборку-разборку автомата Калашникова, снаряжение магазина, метание гранат и выставку обмундирования военной полиции, - рассказали в музее.



Посетители увидят представленные войсковой частью Улан-Удэ переносные рации и многое другое, смогут отведать солдатской каши из полевой кухни.





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