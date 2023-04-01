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Стартовал межрегиональный конкурс рисунков бурятских ножей

Стартовал межрегиональный конкурс рисунков бурятских ножей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Принять участие могут дети от 7 до 15 лет

30 марта стартовал приём заявок на межрегиональный конкурс детского рисунка на призы НКО «Международная ассоциация бурятских оружейников» «Наследие дарханов». Он посвящён проблеме сохранения традиционного бурятского оружейного искусства и проводится в рамках Года педагога и наставника в России.

В конкурсе могут принять участие учащиеся средних общеобразовательных учреждений, домов детского творчества, детских школ искусств и художественных студий. Принимаются рисунки участников, на которых изображены традиционные бурятские ножи в соответствии с канонами и традициями регионального компонента, по трём возрастным категориям: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет. Работы должны быть нарисованы от руки, без применения графических программ, и не должны ранее участвовать в конкурсах. Принимаются до двух рисунков от участника, говорится в положении.

Приём работ проводится по 5 апреля включительно на электронный адрес: [email protected] С 5 по 10 апреля члены жюри просмотрят конкурсные работы и подведут итоги. Победители и обладатели специальных призов награждаются дипломами лауреатов, говорится в положении о конкурсе.

Возрастное ограничение: 6+.
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