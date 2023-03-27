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Жительница Улан-Удэ отдала племяннице свою почку

Жительница Улан-Удэ отдала племяннице свою почку
Общество,  Фото:РКБ имени Н. А. Семашко
У родственниц оказалась идеальная совместимость

За неделю до Дня нефролога, который отмечается 27 марта, в республиканской клинической больнице (РКБ) имени Н. А. Семашко в Улан-Удэ сделали очередную трансплантацию почки – уже шестую по счёту. На этот раз её пересадили 37-летней жительнице бурятской столицы с хроническим гломерулонефритом. Женщина провела на перитонеальном диализе почти два года.

Несмотря на то, что так называемые «диализники» ведут активную жизнь – путешествуют и занимаются спортом – пересадка для любого из них остаётся заветной мечтой. Родные улан-удэнки сдали анализ на совместимость, однако родители не подошли – иногда так бывает, рассказали в РКБ. А вот тётя оказалась идеальной «парой».

Операция прошла в штатном режиме. И донор, и её племянница сейчас в удовлетворительном состоянии. Обе мечтают побыстрее выписаться и вернуться домой.

Операцию провела трансплантационная команда больницы, в которую вошли врачи-нефрологи, специалисты клинико-диагностической лаборатории, сотрудники отделения сердечно-сосудистой и общей хирургии, урологического отделения, анестезиологи-реаниматологи ОАР № 2, а также средний и младший персонал. 

Как сообщал «Байкал-Daily», первую трансплантацию почки в Бурятии провели в сентябре 2021-го. Реципиентом стала 40-летняя женщина, которой орган пересадили от родственника. Хирургическое вмешательство длилось три часа. Вскоре другой житель республики поделился своей почкой с родным братом. После операции мужчина преобразился до неузнаваемости. 
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