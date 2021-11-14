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В Бурятии выполнили вторую пересадку почки

В Бурятии выполнили вторую пересадку почки
Общество,  Фото:РКБ имени Семашко
Донором почки стал брат пациента

11 ноября хирургами Республиканской клинической больницы имени Семашко проведена трансплантация почки. Реципиентом стал мужчина 38 лет с хронической почечной недостаточностью, а донором - его брат.

Операция прошла в штатном режиме. В данный момент мужчины находятся в удовлетворительном состоянии. «Отметим, что донору хирургическое вмешательство выполняется лапароскопическим методом, т.е. через четыре прокола. Срок реабилитации и восстановления при данном способе значительно сокращается», - пояснили в больнице.

- Большая работа мультидисциплинарной команды специалистов привела к планомерному результату. Самое главное, есть реальная помощь конкретному человеку. Мы очень надеемся, что такие операции будут выстраиваться на поток, ведь потребность в высокотехнологичной медицинской помощи очень востребована в нашей республике, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

В медучреждении поблагодарили специалистов из центра Шумакова - главного трансплантологического центра страны, которые приезжают в Улан-Удэ, чтобы поддержать наших врачей на старте программы. Несмотря на присутствие коллег из Москвы, операция выполнена самостоятельно хирургами республиканской больницы.

- Поздравляю медицинское сообщество республики с большим событием – продолжением программы трансплантации органов. Специалистами НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова оказывалась методологическая помощь. Во время трансплантации мы стояли рядом с коллегами из Бурятии, убедились в их профессиональной слаженной работе, чему очень рады, - поделился врач-хирург НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Ильдар Курбангулов.

Трансплантационная команда Республиканской клинической больницы имени Семашко - бригада врачей (хирурги, анестезиологи, нефрологи), которые прошли многоэтапное обучение, обладают высоким уровнем подготовки и опыта для внедрения данного вида помощи жителям Бурятии.

Это уже второй опыт проведения трансплантации в регионе. Первая операция была выполнена 12 сентября 2021 года. 
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