В Бурятии выполнили вторую пересадку почки

Донором почки стал брат пациента
11 ноября хирургами Республиканской клинической больницы имени Семашко проведена трансплантация почки. Реципиентом стал мужчина 38 лет с хронической почечной недостаточностью, а донором - его брат.
Операция прошла в штатном режиме. В данный момент мужчины находятся в удовлетворительном состоянии. «Отметим, что донору хирургическое вмешательство выполняется лапароскопическим методом, т.е. через четыре прокола. Срок реабилитации и восстановления при данном способе значительно сокращается», - пояснили в больнице.
- Большая работа мультидисциплинарной команды специалистов привела к планомерному результату. Самое главное, есть реальная помощь конкретному человеку. Мы очень надеемся, что такие операции будут выстраиваться на поток, ведь потребность в высокотехнологичной медицинской помощи очень востребована в нашей республике, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
В медучреждении поблагодарили специалистов из центра Шумакова - главного трансплантологического центра страны, которые приезжают в Улан-Удэ, чтобы поддержать наших врачей на старте программы. Несмотря на присутствие коллег из Москвы, операция выполнена самостоятельно хирургами республиканской больницы.
- Поздравляю медицинское сообщество республики с большим событием – продолжением программы трансплантации органов. Специалистами НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова оказывалась методологическая помощь. Во время трансплантации мы стояли рядом с коллегами из Бурятии, убедились в их профессиональной слаженной работе, чему очень рады, - поделился врач-хирург НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Ильдар Курбангулов.
Трансплантационная команда Республиканской клинической больницы имени Семашко - бригада врачей (хирурги, анестезиологи, нефрологи), которые прошли многоэтапное обучение, обладают высоким уровнем подготовки и опыта для внедрения данного вида помощи жителям Бурятии.
Это уже второй опыт проведения трансплантации в регионе. Первая операция была выполнена 12 сентября 2021 года.
В Бурятии выполнили вторую пересадку почки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Донором почки стал брат пациента
В добровольном порядке женщина ущерб не возместила, уволилась
В республике проводят мероприятия по предупреждению происшествий на тонком льду
В республике местами выпадет небольшой снег
В нём планируется выставить более 6000 экспонатов
Подведены итоги республиканского конкурса среди инвалидов по зрению
Их обязательно должны сопровождать взрослые
Золотую медаль завоевал Сергей Каргин
Птица была сильно истощена
«Байкал Daily» побывал на предпремьерном показе спектакля «Президентши»
Обращения от граждан рассмотрит прокуратура республики
Самый последний кораблик, Смолина без «небоскрёбов», ярко-красная VIP-плитка и многое другое
За последние сутки коронавирус выявили у 219 человек
В республике решают проблему кадрового дефицита в здравоохранении
В Бурятском театре драмы имени Хоца Намсараева идёт подготовка к новому спектаклю «Эмгээ. Бабушка»