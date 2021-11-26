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Житель Бурятии, получивший почку брата, заметно преобразился

Житель Бурятии, получивший почку брата, заметно преобразился
Общество,  Фото:РКБ имени Семашко
Из больницы выписали второго пациента с трансплантированной почкой

Вчера, 25 ноября, из отделения общей хирургии республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ выписали пациента с трансплантированной почкой. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

Последние несколько лет заболевание почек у горожанина прогрессировало, состояние ухудшалось, а полгода назад он оказался привязан к процедурам диализа. Вариант трансплантации был одним из приоритетных в его лечении.

Поиски родственного донора не составили труда, поскольку сразу обнаружили идеальную сопоставимость с родным братом. По словам медиков, для здорового донора риски при операции сводятся к минимуму – почку извлекают через несколько проколов. После почка подлежит обработке и передаче в соседнюю операционную, где уже готов пациент, которому пересаживают донорский орган.

После операции братьев перевели в палату реанимации. Мужчины через несколько часов пришли в сознание и сразу же начали спрашивать друг про друга у врачей.

- У пациента не было никаких осложнений и трудностей в послеоперационном периоде, убрали дренаж и перитонеальный катетер. На шестые-седьмые сутки его невозможно было узнать, человек преобразился - ушли отеки, посветлела кожа, поднялось настроение, - рассказал главный внештатный трансплантолог республиканского минздрава Владимир Ильинов.

В отделении братья находились в отдельной двухместной палате, большинство процедур проводилось там же – всё это для того, чтобы максимально снизить контакты и угрозы в условиях нестабильной эпидобстановки.

- На данный момент мы планомерно развиваем нашу трансплантационную программу, и сегодня республиканская клиническая больница полностью готова к оказанию этой высокотехнологичной помощи жителям Бурятии. Выписанный пациент уже через несколько месяцев вернётся к полноценной жизни – сможет работать, планировать отпуск и всецело посвятить себя воспитанию ребёнка. Это абсолютно другой уровень качества жизни и этот шанс мы можем дать пациентам, проходящим сейчас процедуры диализа, - заключил главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко Игорь Шпак.

Операция по трансплантации в Бурятии проводилась во второй раз. Первая была выполнена в середине сентября 2021 года.
операция трансплантация

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