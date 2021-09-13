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В Бурятии провели первую трансплантацию почки

В Бурятии провели первую трансплантацию почки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первая в истории Бурятии трансплантация длилась три часа

В республиканской клинической больнице имени Семашко была впервые в Бурятии выполнена пересадка органа, сообщили в минздраве России. Реципиентом стала женщина 40 лет, которой пересадили почку от родственника.

Команда специалистов больницы прошла многоэтапное обучение в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова минздрава России в Москве.

Для подготовки к операции больница закупила необходимое оборудование. Теперь она соответствует всем необходимым стандартам оснащения для развития трансплантационной программы и имеет возможность оказывать помощь пациентам, нуждающимся в пересадке почки.

- Назрела потребность в развитии данного направления. Пациенты после трансплантации нашими врачами ведутся давно, но для проведения таких операций они направлялись в федеральные центры. Сейчас мы созрели для самостоятельного оказания этого метода лечения, - прокомментировал главный внештатный трансплантолог Бурятии Владимир Ильинов.

Для участия в первой операции и запуска программы трансплантации в Бурятию прибыли специалисты НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова. Первая трансплантация была проведена в штатном режиме и длилась три часа.

Как отмечают в федеральном министерстве, проведение таких операций в Бурятии подарит десяткам пациентов с хронической почечной недостаточностью шанс на совершенно новое качество жизни. Ранее единственным вариантом заместительной почечной терапии для пациентов в регионе был диализ. С открытием трансплантационной программы у таких больных появится альтернатива.

- Это огромное событие для региона, но для того, чтобы оно стало возможным была проделана большая работа. Врачи нефрологи, анестезиологи-реаниматологи и хирурги на данный момент обладают всеми необходимыми компетенциями, для проведения таких операций. В больнице имеется современное оборудование, включая лабораторию для типирования и лекарственного мониторинга, - поделился врач-хирург центра Шумакова Ильдар Курбангулов.

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