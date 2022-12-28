Подростки проявили спортивный азарт
В улан-удэнском СИЗО-1 прошёл турнир по армрестлингу среди несовершеннолетних подозреваемых обвиняемых и осуждённых.
- В ходе состязания несовершеннолетние продемонстрировали неплохую физическую подготовку и технику, проявили спортивный азарт, стремление победить, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Такие спортивные мероприятия проводятся в СИЗО регулярно.
В улан-удэнском СИЗО подростки сошлись на турнире по армрестлингу
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