В улан-удэнском СИЗО подростки сошлись на турнире по армрестлингу

Подростки проявили спортивный азарт



В улан-удэнском СИЗО-1 прошёл турнир по армрестлингу среди несовершеннолетних подозреваемых обвиняемых и осуждённых.



- В ходе состязания несовершеннолетние продемонстрировали неплохую физическую подготовку и технику, проявили спортивный азарт, стремление победить, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Такие спортивные мероприятия проводятся в СИЗО регулярно.



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