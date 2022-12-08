В Улан-Удэ открылась выставка о хунну и хунноведе

Проект посвящён юбилею археолога Прокопия Коновалова
2 декабря в Улан-Удэ начала работу выставка «Прокопий Коновалов: Расширяя горизонты археологии». Открытие экспозиции к 85-летнему юбилею П.Б. Коновалова состоялось в филиале Кяхтинского краеведческого музея имени В.А. Обручева.
На торжественном открытии присутствовали сотрудники научных подразделений института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН: отдела истории и культуры Центральной Азии, лаборатории археологии, этнологии и антропологии, центра восточных рукописей и ксилографов, а также сотрудники музея Бурятского научного центра СО РАН.
Выставочный проект посвящён одному из ведущих археологов-хунноведов России, доктору исторических наук, профессору Прокопию Коновалову. На выставке жители и гости Улан-Удэ могут увидеть украшения, фрагменты керамических сосудов, железные и бронзовые изделия, относящиеся к эпохе хунну из коллекций Кяхтинского краеведческого музея и музея БНЦ. Экспозиция познакомит с этапами становления учёного.
- В область научных интересов Прокопия Батюровича входят древняя и средневековая история и культура народов Центральной Азии, Южной и Восточной Сибири, этногенез и культурогенез монгольских народов. Учёный внёс значительный вклад в исследование проблем евразийского номадизма, феномена кочевой империи Хунну. П.Б. Коновалов – автор более 150 научных трудов, в числе которых 10 монографий. Под научной редакцией П.Б. Коновалова издано около 20 сборников статей и монографий разных авторов, - сообщает пресс-служба музея им. Обручева.
Выставка продлится до 17 декабря.
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