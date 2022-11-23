Профессора из Бурятии победили на всероссийском конкурсе

Вуз республики завоевал две победы в «Золотых именах Высшей школы»



18 ноября в общественной палате России прошла официальная церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Золотые имена Высшей школы» 2022 года.



Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Бурятского госуниверситета, доктор юридических наук, профессор Юрий Гармаев стал победителем в номинации «За вклад в науку и высшее образование».



Профессор кафедры зоологии и экологии БГУ, доктор биологических наук, профессор Эрдэни Елаев стал победителем в номинации «За преданность профессии и продолжение традиций российской высшей школы».



Проект «Золотые имена Высшей школы» представляет собой ежегодный конкурсный отбор лучших преподавателей вузов и научных учреждений России. Победители демонстрируют достижения в науке, практике, учебном процессе, разработке и применении новейших методов для повышения качества высшего образования.



- Конкурс направлен на повышение статуса профессии преподавателя высшей школы и поощрение победителей публичным статусом и наградой «Золотое имя Высшей школы» с размещением информации о победителях на порталах вузов, в книге почёта, продвижение победителей и их методик в дальнейшем на радио и телевидении, в печатных изданиях и газетах, на профильных порталах и в социальных сетях, - сообщает пресс-служба БГУ.

