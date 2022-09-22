Участники ансамбля из Бурятии стали лицом выставки «Сокровища Севера»





Участники ансамбля «Гулувун» из Бурятии стали лицом межрегиональной выставки «Сокровища Севера - 2022»Республика ежегодно принимает участие в этом форуме.«Сокровище Севера» - это не только выставка изделий декоративно-прикладного искусства, но это целый комплекс мероприятий: фестиваль песенного и танцевального искусства «Кочевье Севера», показ этномоды «Полярный стиль», мастер-классы признанных мастеров, конкурс этнической кухни и т.д. В этом году центр эвенкийской культуры «Арун» принял решение участвовать в фестивале «Кочевье Севера» и в показе этнической моды «Полярный стиль».Сформировали команду из пяти человек из ансамбля «Гулувун» и мастера декоративно-прикладного искусства, представляющие эвенкийскую и сойотскую культуру. Им стали Олеся Петрова из детского эвенкийского центра «Синильга» посёлка Нижнеангарск и Баярмаа Бавуудорж из Оки.В этом году представителям из Бурятии было особенно приятно участвовать, ведь на официальной афише форума – фотография ансамбля «Гулувун», который в прошлом году взял Гран-при конкурса танцевального мастерства, а также его солистка Алима Готовын получила диплом «Звёздочка фестиваля».На этот раз высокую оценку получил национальный костюм, представленный мастерами Оки – кубок и специальный диплом «За лучший национальный мужской костюм». Для всех мастеров, независимо от наград, участие в таком престижном конкурсе – большая школа. Люди оценивают себя в сравнении с другими мастерами.- Мне очень понравились из шкур белки из маленьких лоскутков была сделана жилетка. Из Ханты-Мансийский. Бабушка моя занималась шитьём из натуральных кож, Меня очень впечатлило то, что было сделано руками разных народов. Очень была тронута слышать со сцены «Окинский район». Хочу сказать, дорогие рукодельницы Бурятии, мы всё сможем вместе, и ничем не отстаём от других народов, - поделилась впечатлениями Баярмаа Бавуудорж.Вдохновленным вернулся из поездки Алексей Санжиев. Из столь большого количества участников – солистов он был выбран для участия в Гала-концерте, где выступил с большим успехом с эвенкийской песней «Омолги давлавун». Для девушек –вокалисток ансамбля «Гулувун» это первая поездка в Москву. Хотя их выступления не были оценены высоко, они рады возможности представить своё творчество на этом форуме, сообщает пресс-служба АУК ГРЦЭК «Арун».