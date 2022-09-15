В соревнованиях примут участие юноши 2006 года рождения и младше
С 23 по 24 сентября в Агинском Бурятском округе пройдёт региональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2006 года рождения и младше памяти Героя России Алдара Цыденжапова. Также соревнования приурочены к 85-летию со дня образования округа.
Турнир проведут в посёлке Агинское, в спортивном комплексе «Бургэд». Предварительные заявки на участие подаются до 23 сентября в федерацию борьбы Забайкальского края. Спортсмены посоревнуются в 13 весовых категориях: до 32 кг, до 35 кг, до 38 кг, до 41 кг, до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 85 кг и свыше 85 кг. Также среди участников соревнований проведут абсолютное первенство по бурятской борьбе «Барилдаан».
23 сентября состоятся заезд участников и команд, работа мандатной комиссии, совещание представителей команд и судей, жеребьёвка по всем весовым категориям, медицинский контроль и взвешивание участников. Соревнования стартуют 24 сентября в 9:00. В 11:00 будет проведён парад открытия. С 12:00 начнутся предварительные встречи и финалы. С 18:00 до 19:00 пройдёт абсолютное первенство по бурятской борьбе. Турнир завершится закрытием в 19:00.
Победители и призёры награждаются грамотами и медалями. Финалистам абсолютного первенства вручат дипломы, медали и ценные призы, говорится в положении соревнований.
Возрастное ограничение 6+
В Агинском округе проведут борцовский турнир памяти Алдара Цыденжапова
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