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В Бурятии одинокий пенсионер сутки пролежал в ванной

В Бурятии одинокий пенсионер сутки пролежал в ванной
Общество,  Фото:pexels.com
Квартиру пришлось вскрывать спасателям

В городе Северобайкальск в Бурятии 85-летний дедушка оказался в беде. Он почти сутки пролежал в ванной, так как упал и не смог подняться самостоятельно. Об этом сообщается в группе «Северобайкальск-инфо».

Сообщается, что на помощь пожилому мужчине пришли спасатели. Они вскрыли дверь квартиры, помогли пенсионеру подняться и доставили его в терапевтическое отделение больницы. Сейчас дедушка находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии спасатели не раз приходили на помощь к обездвиженным людям, которые оказывались в ловушке в собственных квартирах. Так, в феврале в Гусиноозёрске пожилая женщина упала и не могла подняться с пола; спасатели проникли в квартиру через окно.

31 декабря и 1 января спасателям пришлось дважды выезжать к жительнице села Сотниково. Она также падала и не могла подняться сама.

За день до этого в Гусиноозёрске пожилой мужчина с ограниченными возможностями упал и не мог самостоятельно подняться. Спасатели также вскрыли его квартиру
спасатели

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