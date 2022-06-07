Квартиру пришлось вскрывать спасателям
В городе Северобайкальск в Бурятии 85-летний дедушка оказался в беде. Он почти сутки пролежал в ванной, так как упал и не смог подняться самостоятельно. Об этом сообщается в группе «Северобайкальск-инфо».
Сообщается, что на помощь пожилому мужчине пришли спасатели. Они вскрыли дверь квартиры, помогли пенсионеру подняться и доставили его в терапевтическое отделение больницы. Сейчас дедушка находится в удовлетворительном состоянии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии спасатели не раз приходили на помощь к обездвиженным людям, которые оказывались в ловушке в собственных квартирах. Так, в феврале в Гусиноозёрске пожилая женщина упала и не могла подняться с пола; спасатели проникли в квартиру через окно.
31 декабря и 1 января спасателям пришлось дважды выезжать к жительнице села Сотниково. Она также падала и не могла подняться сама.
За день до этого в Гусиноозёрске пожилой мужчина с ограниченными возможностями упал и не мог самостоятельно подняться. Спасатели также вскрыли его квартиру.
В Бурятии одинокий пенсионер сутки пролежал в ванной
Общество, Фото:
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