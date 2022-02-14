Спасатели проникли в квартиру в присутствии полицейского
В субботу, 12 февраля, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от жительницы города Гусиноозёрск. Она рассказала, что её родственница нуждается в помощи: женщина с ограниченными возможностями упала и не может самостоятельно подняться.
- На место оперативно выехали спасатели. В присутствии сотрудника полиции, с помощью слесарного инструмента, спасатели через окно первого этажа проникли в помещение. В квартире был обнаружена женщина в беспомощном состоянии, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Женщина была передана родственникам и работникам скорой помощи.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 декабря и 1 января спасателям пришлось дважды выезжать к жительнице села Сотниково. Она также падала и не могла подняться сама.
В Бурятии спасатели пришли на помощь к женщине через окно
Происшествия, Фото:
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