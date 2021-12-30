Дверь в квартиру пришлось вскрывать
Сегодня, 30 декабря, спасателям поступило сообщение от жителя города Гусиноозерска о том, что он нуждается в помощи. Пожилой мужчина с ограниченными возможностями упал и не мог самостоятельно подняться.
На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
- Спасатели в присутствии сотрудника полиции с помощью специнструмента вскрыли дверь. В квартире был обнаружен мужчина в беспомощном состоянии. Он был передан работникам скорой помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии спасатели помогли обездвиженному мужчине
Происшествия, Фото:
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