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В Бурятии спасатели дважды выезжали к тучной женщине

В Бурятии спасатели дважды выезжали к тучной женщине
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вызовы поступали 31 декабря и 1 января

За два дня спасателям пришлось дважды выезжать к жительнице села Сотниково Иволгинского района Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в первый раз помощь ей потребовалась ночью 31 декабря. 53-летняя женщина-инвалид упала в своей квартире, а так как она тучная, не могла самостоятельно подняться. Помогли ей тогда спасатели и пожарные.

1 января в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что эта жительница села Сотниково снова нуждается в помощи. Женщина с ограниченными возможностями вновь упала и не могла подняться.

- На место оперативно выехали спасатели и работники скорой помощи. Спасатели оказали помощь в транспортировке 53-летней женщины в карету «скорой», - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



спасатели

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