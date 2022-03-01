В Бурятии определили чемпионов по русским шашкам

Ими стали Баир Ринчинов и Людмила Замбалаева
27 февраля в Улан-Удэ завершился чемпионат Бурятии по русским шашкам среди мужчин и женщин, сообщает группа «Шашки Бурятии».
Первое место среди мужчин занял Баир Ринчинов. Второе место поделили три человека. По коэффициенту места распределились следующим образом: Александр Халтагаров, Александр Урбаханов и Гэсэр Заятуев.
Среди женщин первое место завоевала Людмила Замбалаева. Второе место досталось Ринчиме Бадмацыреновой. Ну а третье место поделили Вероника Тунжинова и Любовь Гомбоева, причём коэффициент был больше у Веронике Тужиновой. Также были награждены ветераны: мужчины и женщины.
С 12 по 13 марта будет проводится чемпионат и первенство Бурятии по международным шашкам. Соревнования состоятся в городском шахматном клубе Улан-Удэ.
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