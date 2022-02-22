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В Улан-Удэ проходит первенство ДФО по настольному теннису

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За победу борются 130 спортсменов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

21 февраля в ФСК в Улан-Удэ состоялось открытие первенства ДФО по настольному теннису. Сильнейших спортсменов Дальневосточного федерального округа выявят среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Республика Бурятия встретила 130 спортсменов из шести регионов – Забайкальского края, Республики Якутия (Саха), Амурской области, Приморского и Хабаровского края.

В начале торжественной церемонии с игрой на моринхуре выступил известный певец и композитор Лудуб Очиров.

С приветственным словом обратились президент федерации по настольному теннису Бурятии Ганжур-лама Раднаев, президент олимпийского совета Бурятии Владислав Бумбошкин и начальник отдела спорта и молодежной политики минспорта республики Алексей Филатов. Они пожелали участникам удачи и отметили ценность спортивного опыта, который получат юные спортсмены в предстоящих состязаниях.

- Мы решили отдать сына в настольный теннис по состоянию здоровья. Он у нас в очках, а это вид спорта полезен для зрения. Да и вообще все мышцы тела работают, - рассказала «Байкал-Daily» мама самого младшего участника турнира –девятилетнего Сергея.

- Настольный теннис – это стратегия. Он развивает мышление, внимание и наблюдательные способности. Во время игры тебе приходиться быстро оценивать сильные и слабые стороны соперника, - поделился своим мнением теннисист из Амурской области Валерий.

Соревнования продлятся четыре дня. За это время определятся победители и призёры соревнований в одиночных и парных разрядах.


спорт минспорта РБ первенство ДФО настольный теннис

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