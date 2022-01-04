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В Бурятии продолжает снижаться ежесуточный прирост больных COVID-19

В Бурятии продолжает снижаться ежесуточный прирост больных COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Общее число случаев заражения приближается к 77 тысячам

По данным управления Роспотребнадзора в Бурятии на утро 4 января зарегистрировано 76 971 случаев заражения коронавирусом. Из них 46% (35 552) приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки выявили 130 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Ежесуточный прирост стабильно снижается. Накануне сообщалось о 135 больных, до этого было 154, 158, 159 и т.п.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 107 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Всего выздоровели от COVID-19 – 71 595 человек, в том числе 125 за прошедшие сутки.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1307 коек: занято – 950, свободно – 357 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,7%.

В стационарах получают лечение 950 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 137 пациентов, из них старше 65 лет – 87, на ИВЛ – 74 пациента, из них старше 65 лет – 50.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1969 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2 457 человек. За прошедшие сутки скончались семь пациентов с коронавирусом, из них только одни был моложе 65-ленего возраста.

Первым компонентом привито 470 819 человек. Завершили первичную вакцинацию 442 509 человек. Повторную вакцинацию начали 81 351 человек.

коронавирус профилактика

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