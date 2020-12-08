Студентке из Бурятии сейчас нужна поддержка земляков
«Мисс Бурятский государственный университет 2019» Сарана Дашинимаева представляет республику на XIV всероссийском онлайн-конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер студенчества России-2020».
В конкурсе принимают участие девушки и юноши из 42 регионов России.
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Сейчас стартовало голосование за самую активную группу поддержки. Жителей Бурятии просят поддержать Сарану Дашинимаеву. Чтобы проголосовать, нужно вступить в группу «Мисс и Мистер студенчества России» в соцсети «Вконтакте», оставить свой голос за Сарану и не отписываться от группы до конца конкурса - будет второе голосование.
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- Весь ноябрь Сарана вместе с командой федерация студенческого самоуправления ежедневно готовилась к конкурсу, чтобы достойно представить университет и республику, - отмечают представители БГУ.
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Финал конкурса «Мисс и Мистер студенчества России-2020» состоится 17-18 декабря.
Девушка из Бурятии борется за титул «Мисс студенчества России»
Общество, Фото:
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