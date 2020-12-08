Девушка из Бурятии борется за титул «Мисс студенчества России»

Общество, Фото: предоставлено БГУ

Студентке из Бурятии сейчас нужна поддержка земляков



«Мисс Бурятский государственный университет 2019» Сарана Дашинимаева представляет республику на XIV всероссийском онлайн-конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер студенчества России-2020».



В конкурсе принимают участие девушки и юноши из 42 регионов России.

⠀

Сейчас стартовало голосование за самую активную группу поддержки. Жителей Бурятии просят поддержать Сарану Дашинимаеву. Чтобы проголосовать, нужно вступить в группу «Мисс и Мистер студенчества России» в соцсети «Вконтакте», оставить свой голос за Сарану и не отписываться от группы до конца конкурса - будет второе голосование.

⠀

- Весь ноябрь Сарана вместе с командой федерация студенческого самоуправления ежедневно готовилась к конкурсу, чтобы достойно представить университет и республику, - отмечают представители БГУ.

⠀

Финал конкурса «Мисс и Мистер студенчества России-2020» состоится 17-18 декабря.

