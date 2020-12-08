В Улан-Удэ безработному снизили выплаты из-за неполадок на сайте

Мужчина пожаловался в прокуратуру



В октябре в приёмной президента России прокурор Бурятии Галина Ковалёва провела приём граждан. Жители обратились в прокуратуру с жалобами о нарушении жилищных, социальных прав, о начислении платы за коммунальные услуги. Часть жалоб касалась вопросов соблюдения прав участников уголовного судопроизводства.



Всего поступило семь обращений. По поручению прокурора республики организованы проверки. Выявлены нарушения закона, в целях устранения которых внесено пять актов прокурорского реагирования.



Так, обращение безработного о несогласии с действиями должностных лиц Центра занятости населения Улан-Удэ признано обоснованным. В связи с неявкой в центр занятости в условленное время размер пособия по безработице ему сократили на 25 %. Однако проверка установила, что уведомление о явке мужчина не получил в результате ненадлежащей работы портала. По результатам рассмотрения представления прокуратуры мужчине произвели доначисление.



После прокурорского вмешательства разрешился жилищный вопрос улан-удэнки, оставшейся без попечения родителей ещё в детстве. Сейчас в суд направлено исковое заявление о возложении на органы социальной защиты населения обязанности обеспечить её жильём из специализированного жилищного фонда по договору найма.



В ходе проверки доводов о неполучении пенсии по потере кормильца студентке колледжа разъяснено законодательство. Девушка подтвердила в пенсионном органе факт постоянного проживания в России, ей возобновили выплату пенсии.



Работа по восстановлению прав граждан продолжается, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

