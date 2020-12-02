В Бурятии юные пожарные проведут этап всероссийского лагеря

В конкурсе примут участие 31 команда республики



В Улан-Удэ состоится региональный этап всероссийского полевого лагеря «Юный пожарный – 2020». Мероприятие проведут 3 и 4 декабря на базе ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта в дистанционном формате.



В конкурсе примет участие 31 команда образовательных учреждений Бурятии, кадетских классов, кружков, секций дружин юных пожарных в возрасте от 13 до 16 лет в двух категориях. Старшая группа: 15-16 лет (2004-2005 г.р.) и младшая группа: 13-14 лет (2006-2007 г.р.).



Программа дистанционного проведения конкурса «Юный пожарный - 2020» состоит из следующих этапов:

- Видеопредставление команды «Визитная карточка»;

- Онлайн-тестирование «Знатоки пожарного дела»;

- Конкурс капитанов команд;

- Ситуационные задачи по правилам пожарной безопасности;

- Блиц-опрос «101»;

- Конкурс стенгазеты по тематике, посвящённой 30-летию образования МЧС России.



- Итоги станут известны 4 декабря, после того, как команды пройдут все испытания. Конкурс рассчитан на воспитание нравственного и патриотического воспитания, формирование культуры безопасности жизнедеятельности, повышение уровня знаний в области пожарной безопасности подрастающего поколения и привитие детям острожного обращения с огнем, - сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.

