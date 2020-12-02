В конкурсе примут участие 31 команда республики
В Улан-Удэ состоится региональный этап всероссийского полевого лагеря «Юный пожарный – 2020». Мероприятие проведут 3 и 4 декабря на базе ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта в дистанционном формате.
В конкурсе примет участие 31 команда образовательных учреждений Бурятии, кадетских классов, кружков, секций дружин юных пожарных в возрасте от 13 до 16 лет в двух категориях. Старшая группа: 15-16 лет (2004-2005 г.р.) и младшая группа: 13-14 лет (2006-2007 г.р.).
Программа дистанционного проведения конкурса «Юный пожарный - 2020» состоит из следующих этапов:
- Видеопредставление команды «Визитная карточка»;
- Онлайн-тестирование «Знатоки пожарного дела»;
- Конкурс капитанов команд;
- Ситуационные задачи по правилам пожарной безопасности;
- Блиц-опрос «101»;
- Конкурс стенгазеты по тематике, посвящённой 30-летию образования МЧС России.
- Итоги станут известны 4 декабря, после того, как команды пройдут все испытания. Конкурс рассчитан на воспитание нравственного и патриотического воспитания, формирование культуры безопасности жизнедеятельности, повышение уровня знаний в области пожарной безопасности подрастающего поколения и привитие детям острожного обращения с огнем, - сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.
В Бурятии юные пожарные проведут этап всероссийского лагеря
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