Во Владивостоке открылась выставка уроженца Бурятии

Бурятские корни и традиции русской школы живописи – такой синтез отличает творчество приморского художника Александра Гунзенова



В эти дни он представил персональную выставку во Владивостоке. Из названия «60 плюс» понятно, что она юбилейная. В ней автор подводит итоги творческого пути, сообщает приморское издание «ОТВ».



- В работах Гунзенова много размышлений на темы современного города, войны и мира, внутреннего мира человека. И всё это мастер переосмысливает как человек восточной традиции. В его работах так или иначе прослеживаются бурятские корни мастера и философия буддизма, - говорится в публикации ОТВ.



Художник родился в Бурятии в большом семейном клане с традиционным жизненным укладом, устойчивым и связанным с тем миропониманием, на котором основана бурятская традиционная культура. Все это оказало сильнейшее влияние на формирование внутреннего мира художника.

