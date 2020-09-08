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Во Владивостоке открылась выставка уроженца Бурятии

Во Владивостоке открылась выставка уроженца Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Бурятские корни и традиции русской школы живописи – такой синтез отличает творчество приморского художника Александра Гунзенова

В эти дни он представил персональную выставку во Владивостоке. Из названия «60 плюс» понятно, что она юбилейная. В ней автор подводит итоги творческого пути, сообщает приморское издание «ОТВ».

- В работах Гунзенова много размышлений на темы современного города, войны и мира, внутреннего мира человека. И всё это мастер переосмысливает как человек восточной традиции. В его работах так или иначе прослеживаются бурятские корни мастера и философия буддизма, - говорится в публикации ОТВ.

Художник родился в Бурятии в большом семейном клане с традиционным жизненным укладом, устойчивым и связанным с тем миропониманием, на котором основана бурятская традиционная культура. Все это оказало сильнейшее влияние на формирование внутреннего мира художника. 
выставка художники
 
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