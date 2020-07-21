 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Июля

20 Июля

Популярное

В улан-удэнской колонии состязались в знании бурятского языка

В улан-удэнской колонии состязались в знании бурятского языка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В учреждении проходит месячник бурятского языка

В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ состоялся брейн-ринг «Знатоки родного языка». Мероприятие приурочили к месячнику бурятского языка, который проходит в колонии с 1 по 31 июля.

Игра состояла из нескольких блоков, каждый из которых относился к различным аспектам изучения бурятского языка – фонетика, словообразование, грамматика и порядок составления предложении.

- Состязание получилось захватывающим. За короткий промежуток времени необходимо было показать высокий уровень знаний. По итогам игры победителей и участников наградили грамотами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
колония осужденные бурятский язык
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дорогу в школу в Улан-Удэ украсят граффити
Дорогу в школу в Улан-Удэ украсят граффити
Общество, 21.07.2020
На бетонных блоках появятся изображения героев мультиков и кино
В улан-удэнской колонии состязались в знании бурятского языка
В улан-удэнской колонии состязались в знании бурятского языка
Общество, 21.07.2020
В учреждении проходит месячник бурятского языка
Советское наследие: Власти объяснили, почему Улан-Удэ превращается в Венецию
Советское наследие: Власти объяснили, почему Улан-Удэ превращается в Венецию
Общество, 21.07.2020
На единую схему ливневых канализаций нужны колоссальные девять миллиардов рублей
В Баргузинском районе Бурятии сняли режим ЧС
В Баргузинском районе Бурятии сняли режим ЧС
Общество, 21.07.2020
В Забайкальском национальном парке дотушивают лесной пожар
В Улан-Удэ горячей воды лишатся жители Загорска
В Улан-Удэ горячей воды лишатся жители Загорска
Общество, 21.07.2020
27 июля в Загорске проведут гидравлические испытания теплосетей
В Бурятии на Байкале медведь продефилировал перед отдыхающими
В Бурятии на Байкале медведь продефилировал перед отдыхающими
Общество, 21.07.2020
Видео сняли в бухте Окуневая в Чивыркуйском заливе
На Байкале 33 суслика вытянулись в струнку при виде двух коршунов
На Байкале 33 суслика вытянулись в струнку при виде двух коршунов
Общество, 21.07.2020
Занятное зрелище наблюдали в Байкало-Ленском заповеднике во время мониторинга численности животных
Стивена Сигала с почётом встретили в Бурятии
Стивена Сигала с почётом встретили в Бурятии
Общество, 21.07.2020
Звезда Голливуда Стивен Сигал сразу после прилёта отправился в экскурсию по Улан-Удэ
Дорогу в центре Улан-Удэ обещают открыть к концу месяца
Дорогу в центре Улан-Удэ обещают открыть к концу месяца
Общество, 21.07.2020
Ремонт дороги обошёлся в 52 млн рублей
В Улан-Удэ сегодня до +28 градусов
В Улан-Удэ сегодня до +28 градусов
Общество, 21.07.2020
На севере Бурятии ожидаются дожди
В Байкальском заповеднике посчитали диких северных оленей
В Байкальском заповеднике посчитали диких северных оленей
Общество, 20.07.2020
Животные обитают в горной тундре средней части хребта Хамар-Дабан
В Бурятии на 3 дня изменится расписание нескольких поездов
В Бурятии на 3 дня изменится расписание нескольких поездов
Общество, 20.07.2020
Изменения связаны с проведением работ на магистрали

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^