В улан-удэнской колонии состязались в знании бурятского языка

В учреждении проходит месячник бурятского языка



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ состоялся брейн-ринг «Знатоки родного языка». Мероприятие приурочили к месячнику бурятского языка, который проходит в колонии с 1 по 31 июля.



Игра состояла из нескольких блоков, каждый из которых относился к различным аспектам изучения бурятского языка – фонетика, словообразование, грамматика и порядок составления предложении.



- Состязание получилось захватывающим. За короткий промежуток времени необходимо было показать высокий уровень знаний. По итогам игры победителей и участников наградили грамотами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

