В учреждении проходит месячник бурятского языка
В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ состоялся брейн-ринг «Знатоки родного языка». Мероприятие приурочили к месячнику бурятского языка, который проходит в колонии с 1 по 31 июля.
Игра состояла из нескольких блоков, каждый из которых относился к различным аспектам изучения бурятского языка – фонетика, словообразование, грамматика и порядок составления предложении.
- Состязание получилось захватывающим. За короткий промежуток времени необходимо было показать высокий уровень знаний. По итогам игры победителей и участников наградили грамотами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии состязались в знании бурятского языка
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