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В Улан-Удэ поэтапно восстанавливают подачу горячей воды

В Улан-Удэ поэтапно восстанавливают подачу горячей воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Горячая вода не поступит в дома, отключённые по графику для капитальных работ, а также дома, где продолжают устранять порывы

В Улан-Удэ приступили к поэтапному восстановлению подачи горячей воды после опрессовки тепломагистралей №2, 3, 4 и 5 от Улан-Удэнской ТЭЦ-1. 

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 и 16 июня в столице Бурятии пройдут очередные гидравлические испытания по магистралям 2,3,4 и 5. Отмечалось, что в связи с этим подача горячего водоснабжения от Улан-Удэнской ТЭЦ-1 будет ограничена с 00:00 15 июня по 24:00 16 июня. 

- Улан-Удэнской ТЭЦ-1 работает в штатном режиме. Параметры теплоносителя по температурному графику и давлению осуществляется согласно заданных режимов работы. Особо подчеркиваем, что подключение потребителей – сложный технологический процесс, производится поэтапно, отдельными участками, - сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».

Сейчас специалисты «ТГК-14» производят восстановление гидравлического и температурного режимов, контрольный осмотр коммуникаций. «При этом подача горячего водоснабжения может временно осложниться вновь выявленными дефектами трубопроводов, которые могут появиться уже после проведённых испытаний, на стадии запуска горячего водоснабжения», - уточнили в компании.

Сегодня в течение дня теплоноситель будет подан по всем объектам - за исключением жилых домов, отключённых по графику для проведения капитальных работ, и домов, где продолжают устранять порывы после проведения испытаний.

По предварительным данным на 12:00 на тепловых сетях Улан-Удэ выявлено 53 повреждения: 18 в Железнодорожном районе, 13 в Октябрьском районе и 22 на трубопроводах в Советском районе.

- «ТГК-14» максимально интенсивно ведёт работы устранению порывов на тепловых сетях, образовавшиеся в результате гидравлических испытаний. Для их оперативного завершения ежедневно привлекаются порядка 16 бригад в количестве 96 сотрудников, а также 32 единицы спецтехники. По некоторым объектам специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» работают в круглосуточном режиме, - добавили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».



горячее водоснабжение
 
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