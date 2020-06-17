В Улан-Удэ поэтапно восстанавливают подачу горячей воды

Горячая вода не поступит в дома, отключённые по графику для капитальных работ, а также дома, где продолжают устранять порывы





В Улан-Удэ приступили к поэтапному восстановлению подачи горячей воды после опрессовки тепломагистралей №2, 3, 4 и 5 от Улан-Удэнской ТЭЦ-1.