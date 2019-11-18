В Забайкалье арестовали водителя, обвиняемого в смерти 7 человек



Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 14 ноября около 7 часов утра в Агинском районе Забайкальского края.Пассажирский микроавтобус, двигаясь по маршруту Ясногорск-Чита, столкнулся с грузовым автомобилем «Howo Shacman», стоящим на обочине, после чего микроавтобус выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «ЗИЛ».





В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса и шесть пассажиров, двое получили травмы различной тяжести.

Он не эвакуировал свой сломанный автомобиль с моста, что привело к ДТПСледователи СКР по Забайкальскому краю в рамках расследования ДТП с семью погибшими предъявили обвинение 29-летему мужчине. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом находящимся в состоянии алкогольного опьянения и повлёкшее по неосторожности.По данным следствия, 13 ноября около 23 часов обвиняемый, управляя автомобилем «Howo Shacman», из-за поломки двигателя остановился на автомобильном мосту - месте, где остановка запрещена правилами дорожного движения.Несмотря на это, обвиняемый в течение нескольких часов не предпринял попыток эвакуировать автомобиль, стоящий в неположенном месте и не оборудовал место аварийной остановки соответствующим знаком, что в последующем повлекло к ДТП.Кроме того, по данным следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он частично признал вину в преступлении.В воскресенье по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд учёл доводы следствия о том, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться.Также, следователи представили суду данные, что обвиняемый имеет судимость за нарушение правил дорожного движения, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.- К настоящему моменту следователями СКР допрошены несколько десятков свидетелей и очевидцев происшествия; проведены обыски и выемки, в том числе, в министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, по месту жительства водителя микроавтобуса, а также по месту регистрации фирмы, занимающейся пассажирскими перевозками, в городах Чите и Улан-Удэ, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.