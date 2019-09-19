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В Иркутской области увеличат прожиточный минимум пенсионерам

В Иркутской области увеличат прожиточный минимум пенсионерам
Общество,  Фото:pixabay.com
С 2020 года он станет равен 9 тысячам 497 рублям

В Иркутской области в окончательном чтении принят проект закона «О величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2020 год». На основании данной величины, которая устанавливается каждым субъектом РФ на последующий год, предоставляются доплаты тем пенсионерам, уровень дохода которых меньше прожиточного минимума.

Законопроектом предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год на уровне 9 тысяч 497 рублей, что на 656 рублей больше, чем в текущем году. Претендовать на выплаты, по данным министерства труда и занятости Иркутской области, смогут около 93 тысяч пенсионеров. Для предоставления им выплат понадобится 2,8 млрд. рублей.

В связи с изменениями законодательства, субъект РФ сможет претендовать на предоставление субсидии из федерального бюджета на данные цели. По предварительным данным, максимальный процент софинансирования за счёт федерального бюджета для Иркутской области может составить 79%, однако решение на федеральном уровне ещё не принято. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.
Прожиточный минимум пенсионеры Иркутская область
 
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