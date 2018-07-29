Владимир Гранат получил звание «заслуженного» и грамоту от Путина











– Мы все знаем итоги чемпионата мира ФИФА, - сказал во вступительной речи Владимир Путин. – Вы выступили ярко и уверенно, проявили сплоченность и волю, шли к цели, не жалея себя. То, как вы реализовывали девиз «Играем за вас», стало более важным, чем финальный результат. При этом выход в четвертьфинал чемпионата мира – очень достойный итог.



Вручая награду Станиславу Черчесову, Владимир Путин отметил:



– Мы все видели, как мощно выстрелила ваша система отбора и подготовки игроков, как проявилось мастерство психолога, наставника и лидера.



– Теперь я понимаю значение «нет слов». Раньше не понимал, – ответил Черчесов. – Мы своё дело делали потому, что представляем Россию. Ребята (длиннющая пауза), хотелось бы ещё раз здесь побывать, но уже в другом качестве.



Ордена Почёта Владимир Путин вручил Игорю Акинфееву и Сергею Игнашевичу.



– Игорь Акинфеев не раз спасал ситуацию на поле и определял исход матчей, – сказал Владимир Путин перед тем, как наградить вратаря сборной России. – А то, как он отбил последний пенальти в игре с Испанией, думаю, станет легендой и нашего, и мирового футбола.



– Мы благодарны за то, что сейчас у нас есть отличная инфраструктура и современные стадионы, – сказал Акинфеев. – Чемпионат мира прошёл «на ура».



– Мы безумно рады, что своей игрой сумели осчастливить миллионы россиян и особенно детей, – отметил Игнашевич.









Игорь Акинфеев получил Орден Почёта



Все стали заслуженными



Также все футболисты получили звания заслуженных мастеров спорта. Звания получили Владимир Гранат, Андрей Лунев, Фёдор Кудряшов, Илья Кутепов, Андрей Семёнов, Игорь Смольников, Марио Фернандес, Юрий Газинский, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Александр Самедов, Антон Миранчук, Денис Черышев, Артем Дзюба, Алексей Миранчук и Федор Смолов.



Ещё четыре футболиста из состава сборной на чемпионат мира – Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Сергей Игнашевич и Владимир Габулов – ранее уже были удостоены этого звания.



Двое футболистов попросили ответное слово. Денис Черышев поблагодарил за созданные к чемпионату мира условия и приглашение в Кремль, а Артем Дзюба, обращаясь к президенту сказал: «Для нас будет приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы». Владимир Путин в ответ улыбнулся а затем ответил:



– Если мне сменить коньки на бутсы, то нужно будет и кимоно поменять и горные лыжи забросить. Я же, в отличии от вас, – не спортсмен, а физкультурник. Любителей футбола после чемпионата мира, безусловно, прибавится, и я буду в их числе.



«Звание обесценили»



Присвоение званий заслуженных мастеров спорта футболистам вызвало неоднозначную реакцию в спортивной среде. Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в посте в Instagram раскритиковала это решение:



«Какое-то странно разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов. Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призёром Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!»



Она выразила сожаление в связи с тем, что звание заслуженного мастера спорта обесценивают. Гамова напомнила, что по итогам чемпионата мира по волейболу 2010 года, когда сборная России взяла золотые медали, не все члены команды получили звания ЗМС.



«Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта», — подчеркнула Гамова.









В субботу, 28 июля, в Екатерининском зале Московского Кремля состоялась церемония вручения государственных наград и почётных грамот 23 спортсменам и 6 тренерам сборной России по футболу – участникам чемпионата мира FIFA – 2018.Почётную грамоту из рук Владимира Путина получил и Владимир Гранат, уроженец Улан-Удэ, начинавший играть в футбол в местной школе «Локомотив». Действия Граната в том числе помогли команде в великолепном матче против испанцев в 1/8 чемпионата мира.Главный тренер Станислав Черчесов был награждн Орденом Александра Невского. Его получают граждане Российской Федерации за многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги. Аналогичные награды имеют всего около 300 россиян и иностранных граждан. Из мира российского спорта Орденом Александра Невского награждены тренер сборной страны по синхронному плаванию Татьяна Покровская и президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов, уточняет «Советский спорт».Среди поддержавших Гамову были тренер многих олимпийских чемпионов Татьяна Тарасова, главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников и некоторые другие известные спортсмены и тренеры.Среди поддержавших присвоение звания были олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, сказавший: «Есть же такой пункт: «в порядке исключения», «за выдающийся вклад». Для нашего футбола это выдающееся достижение — сборная дошла до 1/4 финала чемпионата мира!»