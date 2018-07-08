Жители Бурятии признаются в любви к сборной России по футболу

Тысячи улан-удэнцев смотрели сегодня ночью игру 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии на Центральном стадионе Бурятии. Ещё десятки тысячи улан-удэнцев не спали этой ночью, болея за сборную перед телевизорами. «Выглянул с балкона в два ночи, в нашем пятиэтажном доме свет горел почти в четверти всех квартир», - рассказал «Байкал-Dailу» житель дома по ул. Жердева.
В спорбарах и кафе, где организовали прямую трансляцию, не было места. Активно болели не только посетители, но и официанты. В серии пенальти после каждого забитого гола сигналили автомобили на улицах Улан-Удэ.
Первым в матче счёт открыл Денис Черышев, он забил мяч на 31-й минуте. Затем хорватский игрок Андрей Крамарич сравнял счёт. В основное время победителя не смогли выявить, в дополнительное время обе команды заработали ещё по одному очку. Сперва гол забил хорват Домагой Вида, затем россияне отыгрались: мяч на счету Марио Фернандеса. В серии пенальти удачнее оказались хорваты - 4:3. Они вышли в полуфинал, где сыграют с англичанами 11 июля.
После игры российский форвард Фёдор Смолов остался сидеть на поле в одиночестве. Смолов был первым из россиян, кто бил пенальти: его удар вратарь хорватов сумел отразить.
В Facebook этой ночью самым популярным постом у жителей Бурятии было «Валидолу!»
Известный бурятский поэт-сатирик Юрий Ботоев записал перед игрой видео, где признался, что по старой хоккейной традиции перестал бриться с начала чемпионата мира. «Если сборная России выиграет, то я не побреюсь», - поделился надеждами Ботоев.
Наутро он опубликовал следующий пост: «Спасибо нашей сборной за игру. Это была настоящая команда! Пошел бриться…» В комментариях другие жители Бурятии также признались, что уже сбрили бороду, которую растили «на удачу».
В целом настрой жителей Бурятии в соцсетях оптимистичный. Несмотря на обидный проигрыш, жители республики благодарят сборную России. Результат называют достойным, а футболистов – стойкими и борющимися до конца.
Соцсети заполнили комментарии, в которых жители Бурятии признаются в любви к футболистам, не стесняются признаваться, что плакали после матча и благодарят за футбольный праздник.
«Спасибо сборной России за то, что впервые дошла до ¼ финала чемпионата мира.
Объективности ради следует заметить, что наши футболисты часто не точно передают мяч друг другу или быстро теряют его в игре. Успехов и удач в дальнейших состязаниях».
«Это была нервная, напряженная, местами сумасшедшая, НО! Это была достойная игра! Парни, вы молодцы! Если проигрывать, то только так! Вы доказали, что футбол в России есть и он процветает! За вас переживали миллионы! p.s.По количеству восклицательных знаков видно на каких я эмоциях)»
«Спасибо сборной России за то, что впервые дошла до ¼ финала чемпионата мира.
Объективности ради следует заметить, что наши футболисты часто не точно передают мяч друг другу или быстро теряют его в игре. Успехов и удач в дальнейших состязаниях».
«Это была нервная, напряженная, местами сумасшедшая, НО! Это была достойная игра! Парни, вы молодцы! Если проигрывать, то только так! Вы доказали, что футбол в России есть и он процветает! За вас переживали миллионы! p.s.По количеству восклицательных знаков видно на каких я эмоциях)»
Видео со стадиона от жительницы Бурятии Саяны Ванчиковой, представителя Галереи искусств народов Азии, хранителя национальных традиций
«Наши отлично играли! Молодцы! Это был напряжённый матч! Но и стоит отдать должное противникам! Это настоящий футбол! Я даже слегка охрип :), ну что сделаешь... (До этого чемпионата, ни разу не смотрел футбол!). Фернандез 120 минут отлично играл, достоин уважения!»
«Это была отличная игра.... Игра и всё в целом, где я увидел что наши футболисты могут показать хороший футбол, футбол, который мы так давно ждали, бешеные эмоции и переживания, мои стереотипы сорваны в корне про наш российский футбол. Да они не станут играть в финале, да они не станут чемпионами, но в моих глазах простого обычного российского болельщика для меня они останутся чемпионами»
«ИГРА ГДЕ Я ПЛАКАЛ И РАДОВАЛСЯ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ»
«Наши не прошли дальше. Я плачу. Но думаю, что так и надо. Никто не будет говорить, что все куплено. Наши бились до последнего. Они герои. Вошли в восьмерку лучших в мире! Все равно буду поддерживать нашу команду! Россия, вперед!»
«Сколько переживаний за нашу сборную! Они старались как могли! Тренер супер! Давно не видел такой игры!»
«Ну и пусть, что чуть-чуть не хватило до полуфинала! Вы всё равно сделали чудо! Вся страна отдала вам свои сердца, и не зря. Верим в вас, болеем за вас»
«Наши проиграли Хорватии, но это не важно, потому что наша команда провела достойную игру и билась до последнего! Хочется сказать огромное спасибо Черчесову Станиславу Саламовичу и нашей команде за отличный футбол, за то, что сражались и побеждали, что смогли подарить праздник футбола, к которому приобщились даже те, кто не являлся болельщиком, за то, что возродили веру в наш футбол. Несмотря на итог игры, спасибо!»
«Хорошая игра! Наконец-то от нашей команды мы это видим. Плохо, что не вышли, но это была отличная игра»
Читайте также:
Владимир Гранат установил антирекорд чемпионатов мира
Житель Бурятии побрился налысо после победы сборной России
Уроженец Бурятии «набурханил» победу сборной России над испанцами (видео)
Улан-удэнцы окуривали благовониями телевизоры и играли в футбол в 3 ночи
Улан-удэнцы вышли на улицы праздновать победу России над Испанией
Немецкие СМИ: «Крик восторга полетел на Байкал»
Житель Бурятии побрился налысо после победы сборной России
Уроженец Бурятии «набурханил» победу сборной России над испанцами (видео)
Улан-удэнцы окуривали благовониями телевизоры и играли в футбол в 3 ночи
Улан-удэнцы вышли на улицы праздновать победу России над Испанией
Немецкие СМИ: «Крик восторга полетел на Байкал»