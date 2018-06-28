СМИ: Владимир Гранат получает зарплату, как 290 учителей

СМИ выяснили зарплату футболиста из Бурятии Владимира Граната
РИА «Федерал Пресс» сравнило зарплаты простых россиян и футболистов. Для мини-исследования были взяты данные о нескольких спортсменах. Эти цифры сравнимы со средним уровнем дохода определённых специалистов в нескольких регионах. Важное замечание: это примерные цифры зарплат футболистов в их клубах. Они регулярно фигурируют в СМИ, но назвать абсолютно точными их мы, конечно, не можем, отмечает «Федерал Пресс».
- Возьмем трех футболистов сборной России. Пусть это будут Игорь Акинфеев, Владимир Гранат и Федор Смолов, - говорится в исследовании издания.
Так, по данным Sport.ru, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получает 2,5 млн евро в год. Это около 208 тысяч евро в месяц. Курс европейской валюты мы округлим до 74 рублей. Получается около 15 млн 417 тысяч рублей. Средняя зарплата врача, работающего в муниципальной организации в Московской области, а Акинфеев оттуда родом, – 49 тысяч 135 рублей. Получается, что доход вратаря равен зарплатам 313 врачей.
Защитник Владимир Гранат родом из Бурятии. Он получает 1,5 млн евро в год. Или 9 млн 250 тыс. рублей в месяц. Педагог в этой республике может рассчитывать на 31 тысячу 887 рублей. 290 учителей трудятся на одну зарплату футболиста.
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов получает 2,9 млн евро. В его родном Саратове о таких цифрах люди только мечтают. Работник культуры в муниципальном учреждении в этом регионе зарабатывает 23 тысячи 174 рубля. Ему придется трудиться 771 месяц, чтобы достичь годовой зарплаты форварда.
Кстати, удалённый в матче с Уругваем Игорь Смольников получает 2,2 млн евро, столько же падает на карту травмированному Алану Дзагоеву. Роман Зобнин и Юрий Жирков получают по 2,4 млн. Александр Самедов зарабатывает 2,5 млн евро в год. Артем Дзюба получает 3,6 млн евро, отмечает «Федерал Пресс».
Как сообщал «Байкал-Daily», Владимир Гранат - мастер спорта международного класса, уроженец Улан-Удэ, выпускник местной школы № 65. Первые спортивные шаги делал в улан-удэнской футбольной школе «Локомотив». В последний раз в Бурятии был в мае 2017 года.
СМИ: Владимир Гранат получает зарплату, как 290 учителей
Общество, Фото:
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