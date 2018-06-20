Улан-удэнцы сорвали голос, болея за сборную России (видео)













Публикация от Авиамарковы (@aviamarkovs) 19 Июн 2018 в 3:29 PDT









Уроженец Бурятии Андрей



Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии были и на открытии ЧМ-2018. Евгений Прокосов растянул флаг России с надписью «Улан-Удэ – Элиста» на стадионе в «Лужниках». Как оказалось, поездку он запланировал ещё осенью прошлого года.Уроженец Бурятии Андрей пережил «огненные» эмоции на матче между сборной России и Саудовской Аравией. По его словам, на игру болельщики начали собираться за 3 часа до игры. Также он признался, что многие фанаты футбола в тот день, как и сегодня, сорвали голоса.

Некоторым жителям Бурятии удалось посмотреть матч на стадионе в Санкт-Петербурге. Там улан-удэнцы размахивали флагом Бурятии и выкладывали в Сеть видео с места события.- Сложно через экран смартфона передать, насколько это было круто. Но просто представьте, как 62 тысячи человек в одном месте болеют за свою команду! Матч Россия-Египет был невероятно эмоциональным. Мы горды своей сборной, сегодня они выложились на 100%! Сейчас вы просыпаетесь, а мы вместе со всем Петербургом празднуем нашу победу на Рубинштейна. Поездка на ЧМ - однозначно крутое и правильное решение. Море позитива, отличная организация и незабываемые ощущения. Скоро приедем домой и будем болеть за наших в 1/8 уже по ТВ, но эти воспоминания с нами навсегда, - написал болельщик из Улан-Удэ в Instagram.