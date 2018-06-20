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Улан-удэнцы сорвали голос, болея за сборную России (видео)

Улан-удэнцы сорвали голос, болея за сборную России (видео)
Общество, 
Жители Бурятии, болевшие за сборную на стадионе в Санкт-Петербурге, делятся впечатлениями 

Как сообщал «Байкал-Daily», сборная России по футболу одержала победу над Египтом со счётом 3:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира.

Улан-удэнцы активно болели за российских футболистов. Кто-то смотрел матч по телевизору дома, кто-то отправился в спортбары. Горожане делятся эмоциональными сообщениями в соцсетях.

«Олее,Оле,Оле,Оле Россия, вперёд!!! Радость переполняет!!! Молодцы ребята»
«Поздравляем нашу команду с победой»
«Это была очень захватывающая игра. Гордимся за нашу команду и верим в дальнейшие победы»
«Впервые за 32 года сборная России выходит в 1/8 финала ЧМ. Спасибо за победу!»
«Вообще, я не любитель футбола. Смотрю только чемпионаты мира, а именно матчи с участием России, потому что, в душе, я - патриот, ну и финал разве что. Но ЧМ-2018 это что-то с чем-то! Спасибо нашей сборной!»
«Всех с победой и с выходом в плей-офф! Программа минимум выполнена! Идём дальше»
«Болеем за наших!!! Играют кстати лучше, чем раньше. Наблюдать за игрой приятней. Верим в очередную победу!!!»
«Господи, эмоции переполняют просто. И ещё раз с победой! Ура-а-а-а» - эмоционально пишут улан-удэнский болельщики. 



Некоторым жителям Бурятии удалось посмотреть матч на стадионе в Санкт-Петербурге. Там улан-удэнцы размахивали флагом Бурятии и выкладывали в Сеть видео с места события.

- Сложно через экран смартфона передать, насколько это было круто. Но просто представьте, как 62 тысячи человек в одном месте болеют за свою команду! Матч Россия-Египет был невероятно эмоциональным. Мы горды своей сборной, сегодня они выложились на 100%! Сейчас вы просыпаетесь, а мы вместе со всем Петербургом празднуем нашу победу на Рубинштейна. Поездка на ЧМ - однозначно крутое и правильное решение. Море позитива, отличная организация и незабываемые ощущения. Скоро приедем домой и будем болеть за наших в 1/8 уже по ТВ, но эти воспоминания с нами навсегда, - написал болельщик из Улан-Удэ в Instagram. 


Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии были и на открытии ЧМ-2018. Евгений Прокосов растянул флаг России с надписью «Улан-Удэ – Элиста» на стадионе в «Лужниках». Как оказалось, поездку он запланировал ещё осенью прошлого года.

Уроженец Бурятии Андрей пережил «огненные» эмоции на матче между сборной России и Саудовской Аравией. По его словам, на игру болельщики начали собираться за 3 часа до игры. Также он признался, что многие фанаты футбола в тот день, как и сегодня, сорвали голоса.

футбол спорт
 
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