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Российскую сборную на ЧМ поддержали в бурятском павильоне в Сочи

Российскую сборную на ЧМ поддержали в бурятском павильоне в Сочи
Общество, 
Посетители этнопавильона Бурятии молятся за успех уроженца Улан-Удэ Владимира Граната

Сборную России по футболу поддерживают жители Бурятии со всех уголков страны. Представитель Галереи искусств народов Азии, хранитель национальных традиций Саяна Ванчикова, рассказала «Байкал-Dailу», что посетители этнопавильона в Сочи выражают свою поддержку нашим спортсменам.

Особенно посетители павильона поддерживают уроженца Улан-Удэ, футболиста сборной России на чемпионате мира Владимира Граната.

- Все душой болеем за нашего любимого земляка, - отмечает Саяна Ванчикова.



Владимир Гранат - мастер спорта международного класса, уроженец Улан-Удэ, выпускник местной школы № 65. Первые спортивные шаги делал в улан-удэнской футбольной школе «Локомотив». В последний раз в Бурятии был в мае 2017 года. 

 

Как сообщал «Байкал-Daily», перед судьбоносным чемпионатом Россия – Испания, жители Бурятии старались помочь игрокам «бурханили» победу для нашей сборной и окуривали телевизор благовониями.

Уже сегодня в 1/4 финала на стадионе «Фишт» в Сочи в 21:00 мск встретятся команды Россия - Хорватия. Жители Бурятии смогут увидеть прямую трансляцию игры на большом экране на Центральном стадионе в Улан-Удэ в два часа ночи. Вход будет бесплатным.   
футбол чемпионат мира
 
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