Российскую сборную на ЧМ поддержали в бурятском павильоне в Сочи









Владимир Гранат - мастер спорта международного класса, уроженец Улан-Удэ, выпускник местной школы № 65. Первые спортивные шаги делал в улан-удэнской футбольной школе «Локомотив». В последний раз в Бурятии был в мае 2017 года.









Как сообщал «Байкал-Daily», перед судьбоносным чемпионатом Россия – Испания, жители Бурятии старались помочь игрокам «бурханили» победу для нашей сборной и окуривали телевизор благовониями.



Уже сегодня в 1/4 финала на стадионе «Фишт» в Сочи в 21:00 мск встретятся команды Россия - Хорватия. Жители Бурятии смогут увидеть прямую трансляцию игры на большом экране на Центральном стадионе в Улан-Удэ в два часа ночи. Вход будет бесплатным. Как сообщал «Байкал-Daily», перед судьбоносным чемпионатом Россия – Испания, жители Бурятии старались помочь игрокам «бурханили» победу для нашей сборной и окуривали телевизор благовониями.Уже сегодня в 1/4 финала на стадионе «Фишт» в Сочи в 21:00 мск встретятся команды Россия - Хорватия. Жители Бурятии смогут увидеть прямую трансляцию игры на большом экране на Центральном стадионе в Улан-Удэ в два часа ночи. Вход будет бесплатным.

Сборную России по футболу поддерживают жители Бурятии со всех уголков страны. Представитель Галереи искусств народов Азии, хранитель национальных традиций Саяна Ванчикова, рассказала «Байкал-Dailу», что посетители этнопавильона в Сочи выражают свою поддержку нашим спортсменам.Особенно посетители павильона поддерживают уроженца Улан-Удэ, футболиста сборной России на чемпионате мира Владимира Граната.- Все душой болеем за нашего любимого земляка, - отмечает Саяна Ванчикова.