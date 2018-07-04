«Буду смотреть на себя в зеркало и понимать, что невозможное возможно!», - заявил мужчина
Житель города Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии побрился налысо после победы сборной России по футболу в матче с командой Испании. За несколько дней до игры Павел Доржиев пообещал в соцсетях, что если российские футболисты выиграют, то он избавится от своей шевелюры.
- Я сам себе сказал: если наши победят, побреюсь, чтобы каждый раз смотря в зеркало, гладя голову, знать, что невозможное возможно! Россия выиграла у одних из лучших. И я, вечно волосатый, стал лысым, - с улыбкой рассказал «Байкал-Daily» Павел.
О своём поступке он сообщил в соцсетях и там же выложил фотоотчёт. «Хозяин своего слова», «У нас теперь не только Акинфеев красава», «Я хоть и не знаю тебя, но ты стал симпатичнее!», «Мужик сказал - мужик сделал!», - оценили поступок Павла пользователи.
Жители Бурятии уже отмечались необычными выходками во время игр российской сборной на чемпионате мира. На первом матче в групповом отборе с Саудовской Аравией молодой человек сделал предложение своей девушке на Центральном стадионе в Улан-Удэ.
Также Сеть покорили видео с ритуальными обрядами, которые жители Бурятии проводили перед телевизорами. Улан-удэнец окуривал экран благовониями, приговаривая: «Дзюба, мах-мах-мах-мах, Самедов, мах-мах, Жирков, давай, молодец», и так к каждому из футболистов, а в конце «поцеловал» Игоря Акинфеева. Ещё один уроженец Бурятии «набурханил» победу, проведя перед телевизором ритуал с молоком.
Житель Бурятии побрился налысо после победы сборной России
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