Как улан-удэнцы болели за Россию в матче с Уругваем (фоторепортаж)

Тысячи улан-удэнцев пришли посмотреть трансляцию на Центральном стадионе. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Вечером 25 июня улан-удэнские болельщики в прямом эфире следили за матчем Россия - Уругвай на Центральном стадионе Бурятии. Трансляция шла на большом экране. Пропуск на стадион давал «паспорт болельщика», который можно было оформить как заранее, так и получить на месте.
Многие любители футбола принесли флаги сборной России, люди разрисовали лица в цвета национального триколора. Люди сидели не только на трибунах, но и стояли прямо на газоне. Каждый острый момент сопровождался криками и подбадриваниями, а после пропущенных голов раздавались вздохи разочарования.
Увы, российская сборная уступила Уругваю со счётом 0:3.
Уже на 10-й минуте счёт открыл Луис Суарес. На 23-й минуте российский полузащитник Денис Черышев забил автогол: уругвайский хавбек Диего Лашальт ударил из-за пределов штрафной площади, после чего мяч отскочил от ноги российского футболиста и влетел в ворота Игоря Акинфеева.
Затем защитник Игорь Смольников получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, команда играла вдесятером. На 90 минуте, перед финальным свистком арбитра, гол забил Эдинсон Кавани.
Сборная России заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф. В 1/8 играть предстоит со сборной Испании, которая заняла первое место в группе В.
Матч пройдёт 1 июля в Москве на стадионе «Лужники», начало - 17:00 мск.
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