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The New York Times рассказал, как улан-удэнцы болеют за футболистов

The New York Times рассказал, как улан-удэнцы болеют за футболистов
Общество,  Фото:pixabay.com
Журналист Рори Смит побывал на Центральном стадионе Бурятии, спортбаре и Иволгинском дацане

Знаменитое издание The New York Times написало, как в столице Бурятии следят за чемпионатом мира по футболу, который проходит сейчас в России.

Корреспондент Рори Смит после недавнего победного матча сборной России пишет, что в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, принимающих ЧМ, началось грандиозное торжество. Тысячи поклонников вышли на улицы, размахивали флагами и всячески праздновали победу россиян над египтянами. Журналист в материале отмечает, что здесь, в Улан-Удэ, ситуация обстоит немного иначе. После трансляции матча «дороги пусты, город спит», и лишь около ста самых выносливых фанатов футбола в спортбаре «Пеликан» «обменялись сердечными объятиями и отправились домой» спать, чтобы утром пойти на работу.

Журналист сообщает, что дух масштабного спортивного праздника полностью захватил центральные города России. На его первый взгляд, но только – первый, торжество не коснулось Улан-Удэ.

- Здесь мало или практически нет знаков того, что «самый большой праздник на Земле» происходит в России вообще: флаги не развеваются с фонарных столбов, никаких признаков пожеланий удачи сборной страны, - поясняет корреспондент.

Затем он рассказывает о том, что столица Бурятии ближе к Пекину, чем Москва, и в культурном отношении тоже чувствует себя азиатским, поскольку здесь распространён буддизм. Что касается еды, то здесь бурятская кухня имеет много общего с монгольской. Также представитель американского СМИ уточняет, что не футбол, а вольная борьба является в республике национальным видом спорта.

В конце концов, иностранец признаёт, что большой спортивный праздник всё-таки не обошел стороной и Бурятию. Он приводит в материале интервью с журналистом одного из республиканских СМИ, который поведал ему о том, что планирует поиграть вместе с друзьями в футбол на стадионе, затем поехать домой, проснуться ночью и посмотреть матч ЧМ.

«Он объединил страну», - сказал на стадионе телережиссёр Эрдэм Шагдуров корреспонденту из Штатов про массовый праздник. Действительно в ту ночь на Центральном стадионе Улан-Удэ собралось довольно много людей, чтобы посмотреть игру.

Также Шагдуров рассказал, что в регионе проживает много национальностей: русские, буряты, казахи и другие, но все жители как один поддерживают сборную страны. При этом улан-удэнцы могут носить футболку «Манчестер Юнайтед», но говорить, что «любят Челси», иронично замечает журналист.

Далее Рори Смит побывал в спортбаре «Пеликан», а также в Иволгинском дацане, одной из главных достопримечательностей республики.

- Здесь чувствуешь себя так далеко от чемпионата мира. Мирное, благочестивое место, мир, далёкий от международного фестиваля, проводимого в Москве и Санкт-Петербурге, пятнышко цивилизации, плывущее по бесконечности Сибири, - расписывает он в публикации.

Однако в храме неожиданно выясняется, что священнослужители тоже следят за чемпионатом мира. Лама Жаргал Дугданов говорит корреспонденту, что они были весьма удивлены, когда сборная Россия выиграла первую игру соревнований со счетом 5:0.

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